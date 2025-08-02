Jason Momoa Cukur Jenggot Jelang Syuting Film Dune: Part Three

LOS ANGELES - Jason Momoa bersiap kembali memerankan karakter Duncan Idaho dalam film Dune: Part Three. Sebelum syuting, dia mempersiapkan diri dengan mencukur jenggot.

Momen Momoa mencukur jenggot terasa lebih spesial karena dia melakukannya setelah 6 tahun. Dia mengatakan, terakhir kali cukur jenggot saat syuting film Dune.

“Ini kulakukan demi kau Denis Villeneuve (filmmaker Dune). Sialan, sebenarnya aku tak suka cukur jenggot,” katanya seperti dikutip dari Variety, pada Sabtu (2/8/2025).

Jason Momoa berperan sebagai Duncan Idaho dalam film pertama Dune yang rilis pada 13 Oktober 2021. Dia kemudian mengonfirmasi keterlibatannya di sekuel ketiga setelah absen di musim kedua.

Duncan Idaho merupakan ahli pedang dan mentor Paul Artreides (Timothee Chalamet) dalam film Dune. Namun dia mengorbankan dirinya agar Paul dan ibunya, Jessica bisa melarikan diri dari tentara Sardaukar.