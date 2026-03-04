Advertisement
MNCTV Hadirkan Anugerah Cahaya Ramadan 2026, Irfan Hakim, Fitri Tropica hingga Natasha Rizky Masuk Daftar Nominasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |21:02 WIB
JAKARTA - MNCTV sebagai Rumahnya Keluarga kembali menghadirkan program spesial Ramadan melalui Anugerah Cahaya Ramadan Awards 2026, sebuah ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada figur publik dan keluarga inspiratif yang dinilai menghadirkan kontribusi positif melalui karya, prestasi, serta keteladanan.

Anugerah Cahaya Ramadan Awards 2026 akan disiarkan secara langsung pada Kamis, 5 Maret 2026 pukul 20.15 WIB.

Anugerah Cahaya Ramadan Awards merupakan wujud komitmen MNCTV dalam menghadirkan tayangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan nilai tambah di setiap programnya. 

Melalui ajang ini, MNCTV mengangkat nilai kepedulian sosial, semangat berbagi, serta apresiasi terhadap sosok-sosok yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada penyelenggaraan perdananya, Anugerah Cahaya Ramadan Awards 2026 menghadirkan sejumlah kategori penghargaan, yaitu:

