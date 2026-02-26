Bukan Lagi Duel, Lima Calon Bintang Siap Tunjukkan Perjuangan Terbaik di KDI 2025

JAKARTA - Suasana kompetisi makin terasa di panggung Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025. Setelah melewati audisi panjang dan persaingan yang tidak mudah di setiap gerbang penilaian, kini hanya lima peserta terbaik yang bertahan. Mereka resmi memasuki babak Top 5, babak yang akan menentukan siapa yang siap melangkah menuju puncak dangdut Indonesia.

Bagi para finalis, KDI bukan sekadar ajang bernyanyi. Panggung ini menjadi tempat pembuktian, ruang untuk membawa mimpi, doa keluarga, serta harapan masa depan ke hadapan pemirsa di seluruh Indonesia.

Minggu ini, kompetisi memasuki babak yang berbeda. Bukan lagi soal duel, melainkan tentang karakter dan perjalanan. Lima calon bintang siap menunjukkan perjuangan terbaik mereka di atas panggung KDI, dengan warna vokal, gaya, dan cerita hidup yang membentuk mereka hingga sampai di titik ini.

Babak Top 5 KDI 2025 diisi oleh finalis dengan latar belakang dan kekuatan yang beragam. Intan Putri dari Lampung tampil dengan warna vokal unik dan kemampuannya membawakan lagu bernuansa India, membawa semangat kerja keras keluarganya ke setiap penampilan. Erhan dari Ogan Komering Ilir hadir sebagai penyanyi dangdut muda yang kreatif dengan karakter vokal kuat, bangkit dari tekanan dan kelelahan yang sempat menguji langkahnya.

Sementara itu, Jordi dari Kampar dikenal cerdik dalam mengolah nada rendah dan tumbuh mandiri jauh dari orang tua. Raini dari Pekalongan tampil dengan cengkok yang rapi dan karakter vokal lembut, bernyanyi demi masa depan sang adik. Bela dari Mukomuko menunjukkan power dan kontrol nada yang kuat, menjadikan setiap penampilan sebagai bentuk perjuangan untuk keluarga.

Babak ini menjadi perjuangan terakhir menuju kejayaan. Satu langkah ke depan bisa membawa mereka semakin dekat dengan gelar juara, atau menjadi akhir dari perjalanan panjang di panggung KDI. Di hadapan para diva dangdut Indonesia Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren delano, Hetty Koesendang, Elvi Sukaesih, inilah saat penentuan. Pemirsa dapat ikut menentukan langkah para finalis dengan memberikan dukungan melalui voting di aplikasi RCTI+.

Saksikan Kontes Dangdut Indonesia 2025 – Top 5, tayang live Jumat 19.00 hanya di MNCTV Channel 29, Rumahnya Dangdut

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri