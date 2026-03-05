Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

tvN Pastikan Drama Yumi’s Cells 3 Bakal Tayang 13 April 2026

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |05:10 WIB
tvN Pastikan Drama <i>Yumi’s Cells 3</i> Bakal Tayang 13 April 2026
tvN mengonfirmasi musim ketiga drama populer Yumi’s Cells akan tayang pada 13 April 2026. (Foto: TVING)
SEOUL - Drama Yumi’s Cells 3 dikabarkan akan memulai masa tayangnya pada 13 April mendatang. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh tvN selaku TV kabel yang akan menayangkan drama tersebut.

“Jadi, Yumi’s Cells 3 akan prarilis di TVING pada 13 April 2026 sore. Setelah itu, baru tayang di tvN,” ujar perwakilan tvN seperti dikutip dari IS Plus, pada Kamis (5/3/2026). 

Yumis Cells
tvN mengonfirmasi musim ketiga drama populer Yumi’s Cells akan tayang pada 13 April 2026. (Foto: TVING)

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, Yumi’s Cells bercerita tentang dinamika kehidupan Yumi, seorang pekerja kantoran biasa. Yang menarik dari drama ini adalah bagaimana sel-sel dalam otak Yumi mengontrol pikiran, perasaan, dan aksinya.

Pada musim ketiga ini, diceritakan bagaimana kerja keras dan kegagalan demi kegagalan yang dialami Yumi akhirnya membuahkan hasil yang manis. Karyanya dikenal dan dia menjadi salah satu penulis ternama di Korea Selatan.

Yumis Cells
tvN mengonfirmasi musim ketiga drama populer Yumi’s Cells akan tayang pada 13 April 2026. (Foto: TVING)

Meski kisah-kisah romance yang ditulis selalu mampu mencuri hati pembaca, namun kehidupan percintaan Yumi ternyata tak seindah novel. Sel-sel di otaknya juga berada dalam fase ‘tenang’ karena Yumi tidak sedang dekat dengan lawan jenis.

Namun semua berubah ketika Shin Soon Rok (diperankan oleh Kim Jae Won) datang dan mengguncang ketenangan sel otaknya. Kisah baru dalam hidup Yumi pun kembali dimulai setelah dua kegagalan sebelumnya.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
