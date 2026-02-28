Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 10, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 10. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Banyak Jalan Menuju Surga episode 10 bercerita tentang Dadang yang panik karena Encum bersikeras melaporkan hilangnya uang ke polisi.

Untuk menghindari penyelidikan, Dadang berusaha mengalihkan perhatian Encum dengan mengajaknya berkeliling dan mampir ke rumah Soleh.

Di sisi lain, Melisa dan Vania ketakutan uang yang mereka sembunyikan akan ditemukan jika polisi datang. Kecurigaan Dudi dan Nining terhadap Dadang juga semakin kuat.

Setelah salat, Dadang menemui Tatang yang menuduhnya korupsi. Dadang menyangkal dan mencoba mengambil hati Tatang dengan menyumbang uang.

Tatang menerima, tetapi tetap menyimpan kecurigaan. Soleh mulai merasakan ancaman nyata. Saat di rumah bersama Unang dan Encum, seseorang melempar botol berisi surat ancaman.