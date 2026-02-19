Advertisement
Series The Art of Sarah Raih 3,8 Juta Views setelah 3 Hari Tayang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |07:30 WIB
Series The Art of Sarah Raih 3,8 Juta Views setelah 3 Hari Tayang
Series The Art of Sarah Raih 3,8 Juta Views setelah 3 Hari Tayang. (Foto: Netflix)
SEOUL - Series The Art of Sarah, proyek terbaru Shin Hye Sun dan Lee Jun Hyuk, berhasil menembus peringkat tiga chart global Top 10 Non-English TV Show Netflix, hanya dalam waktu 3 hari setelah dirilis.  

Berdasarkan data Netflix pada 18 Februari 2026, series arahan Kim Jin Min tersebut sudah mendulang 3,8 juta views yang dihitung dari total jam menonton dibagi durasi tayang. 

The Art of Sarah
Series The Art of Sarah Raih 3,8 Juta Views setelah 3 Hari Tayang. (Foto: Netflix)

Series tersebut mendominasi chart Non-English TV Show Netflix di Korea Selatan, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Selain itu, The Art of Sarah masuk Top 10 chart tersebut di 38 negara seperti Singapura, Peru, Jepang, dan Kolombia.

Hal itu membuktikan, series The Art of Sarah memiliki storyline yang menarik dengan kualitas akting solid Shin Hye Sun dan Lee Jun Hyuk, serta plot twist tak terduga.

Series ini bercerita tentang Sarah Kim (Shin Hye Sun), manajer cabang regional Asia sebuah brand mewah bernama Boudoir. Dengan kemampuannya, dia berhasil menggaet konsumen kelas atas Korea Selatan yang hanya 0,1 persen untuk menjadi pelanggan tetap brand tersebut. 

The Art of Sarah
Series The Art of Sarah Raih 3,8 Juta Views setelah 3 Hari Tayang. (Foto: Netflix)

