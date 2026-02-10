Advertisement
Kisah Mistis di Maluku, saat Proyek Bersentuhan dengan Wilayah Lain

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |18:53 WIB
Kisah Mistis di Maluku, saat Proyek Bersentuhan dengan Wilayah Lain
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA – Kisah mistis dari Indonesia timur kembali terungkap melalui pengalaman Eko, sebagai seorang project arsitek dan juga pengawas yang menahun bekerja di Maluku. Di balik pembangunan dengan skala yang cukup besar, tersimpan cerita mengenai kampung gaib dan makhluk halus yang menuntut adab manusia.

Salah satu kejadian paling mencolok dialami seorang mandor proyek yang tiba-tiba jatuh sakit. Di dahinya muncul benjolan bulat besar, menumpuk menyerupai bakso. Berbagai pemeriksaan medis telah dilakukan, namun tak satu pun menemukan penyebab pasti.

Melalui komunikasi batin, Eko mengaku didatangi sosok perempuan berwajah Eropa yang diyakini warga sebagai bagian dari “bangsa moro”. Sosok tersebut menyampaikan bahwa sang mandor melakukan tindakan tidak sopan, seperti mengintip dan “menerawang” area yang dianggap sebagai wilayah mereka.

Menurut Eko, kesalahan itu bukan soal niat jahat, melainkan kurangnya rasa menghargai dan juga etika di tempat baru. Eko melihat dan mengibaratkan ini seperti memasuki rumah orang tanpa izin. Di wilayah Maluku, alam dan penghuninya dikenal sangat halus dan santun, namun tegas menjaga batas.

Salah satu cara untuk dapat mengatasi ini adalah dengan meminta maaf dengan tulus. Tanpa adanya ritual, tanpa sesaji. Beberapa hari setelah permintaan maaf disampaikan, benjolan di dahi sang mandor perlahan mengempis dan kondisinya kembali normal. Kejadian serupa juga dialami pekerja lain, mulai dari penyakit kulit hingga kondisi tubuh lemah selama berhari-hari. Hampir semua kasus memiliki pola yang sama, yakni melanggar adab di area sakral.

