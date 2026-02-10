Advertisement
Cerita dari Proyek Maluku, saat Pembangunan Beririsan dengan Dunia Gaib

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |23:01 WIB
Cerita dari Proyek Maluku, saat Pembangunan Beririsan dengan Dunia Gaib
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA – Bagi Eko, perjalanan kerja ke Maluku bukan sekadar tugas profesional sebagai project arsitek. Wilayah timur Indonesia justru membawanya pada pengalaman yang membuka tabir dunia lain yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita.

Sebelum berangkat ke Tobelo, Eko bermimpi didatangi oleh sosok dengan pakaian putih yang mengucapkan salam dan menyambut kedatangannya. Mimpi yang terasa singkat itu sama sekali tidak dianggapnya sebagai pertanda apapun. Namun setibanya di bandara Tobelo, sosok yang sama tiba-tiba muncul di pinggir jalan, kembali menyapanya dengan senyum tenang.

Dalam aktivitas mengawasi proyek pembangunan pabrik di kawasan hutan, Eko mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Beberapa titik disebut sakral oleh warga, bahkan jarang dilalui masyarakat sekitar. Suatu sore, saat tubuhnya kelelahan, Eko mengaku seolah masuk ke dimensi lain. Hutan yang awalnya sunyi mendadak berubah menjadi perkampungan dengan rumah-rumah tua dan aktivitas layaknya desa biasa.

Kesadaran Eko kembali saat punggungnya terasa sakit hebat. Ketika menuruni bukit menuju area proyek, kakinya mendadak terasa sangat berat. Di sekelilingnya, tampak makhluk-makhluk kerdil bertelanjang dada, menyerupai manusia tua berukuran kecil, seolah berusaha menariknya ke dunia mereka.

Beruntung, setelah melewati batas tertentu, semua sosok itu menghilang. Warga setempat kemudian menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukan hal baru. Makhluk itu dikenal sebagai bagian dari “bangsa moro”, penghuni alam lain yang hidup berdampingan dengan manusia.

Bagi Eko, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki aturan dan adabnya sendiri. Ketika manusia datang dengan rasa hormat, alam pun akan menjaga dengan caranya.

Saksikan kisah lengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(kha)

