Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bisikan Gaib: Pedepokan yang Menyimpan Banyak Misteri

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:31 WIB
Bisikan Gaib: Pedepokan yang Menyimpan Banyak Misteri
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA - Di episode Bisikan Gaib kali ini, kisah datang dari seorang pria bernama Yudhis. Tahun 2011 merupakan tahun yang berat baginya. Setelah bercerai dan kehilangan arah hidup, Yudhis memutuskan untuk mengamen setiap hari dari Lebak Bulus hingga Kampung Rambutan. Ia mengaku sempat putus asa, bahkan kehilangan keyakinan.

Suatu malam dalam perjalanan pulang dari mengamen, Yudhis tertidur di bus dan terbangun bukan di tujuan, melainkan di Bogor. Ia mencoba kembali pulang, namun justru kembali tersesat hingga ke Sukabumi. Karena takut salah naik kendaraan lagi, Yudhis memilih berjalan kaki. Rasa lelah berjalan membawanya singgah di sebuah musala kecil.

Di sana, tiga anak kecil berkali-kali mengajaknya salat. Awalnya ia menolak. Namun setiap hendak pergi, kakinya terasa berat. Hingga akhirnya ia lulu dan mengikuti salat Magrib. Dari situlah anak-anak itu mengajaknya untuk mampir kesebuah padepokan bambu yang menurutnya dihuni 11 santri dan seorang guru yang dipanggil “Abah”.

Hari-harinya yang dijalaninya selama di padepokan terasa biasa. Salat berjamaah, makan ubi dan singkong rebus, serta menjalani aktivitas sederhana lainnya. Salah satu hal yang cukup janggal adalah imam salat yang hanya terdengar suara tanpa terlihat wujudnya. Hingga di hari ketujuh, Yudhis akhirnya melihat sosok Abah. Usianya sepuh degan perawakan berwibawa yang kuat, serta suaranya sangat ia kenali.

Sebelum berpisah, Abah hanya berpesan, “Pulang. Minta maaf sama orang tuamu.” Saat Yudhis benar-benar kembali ke rumah, keluarganya menangis. Yudhis ternyata telah hilang selama lebih dari satu tahun. Bahkan keluarganya juga sudah mencari hingga berbagai kota.

Di momen itu, Robby Purba menegaskan, “Beliau ini sebenarnya hilangnya itu lebih dari setahun, tapi rasanya bagi Mas Yudis kayak baru 6 hari atau 7 hari.” Robby terlihat tak percaya. Bagi Robby Purba, yang paling sulit dicerna bukan tempatnya, melainkan waktu yang berjalan berbeda.

Saksikan kisah lengkapnya hanya di @robbypurbaofficial.
 

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201301//kata_mereka-lhWF_large.JPG
Kata Mereka: Masa Bersiap dan Jejak Keturunan Belanda di Indonesia yang Memudar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201281//kata_mereka-kb3t_large.JPG
Kata Mereka: Membongkar Periode Kelam di Balik Hilangnya Jejak Keturunan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/598/3200865//bisikan_gaib-YCem_large.JPG
Cerita dari Proyek Maluku, saat Pembangunan Beririsan dengan Dunia Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/598/3200846//bisikan_gaib-S71w_large.JPG
Kisah Mistis di Maluku, saat Proyek Bersentuhan dengan Wilayah Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196943//kata_mereka_robby_purba-DCYw_large.jpg
Mengulik Legenda Dewi Lanjar di Pantai Utara Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196851//kata_mereka-raUw_large.jpg
Kata Mereka: Legenda Dewi Lanjar dan Kepercayaan Sakral Masyarakat Pantura
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement