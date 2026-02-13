Sinopsis Episode Terakhir Sinetron Aira, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Aira Episode Terakhir, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira episode terakhir bercerita tentang Haris dan Aira yang nyaris berpapasan dengan Edwin di jalan. Hal itu bahkan membuat mereka nyaris tabrakan.

Aira ketakutan melihat Haris terbawa emosi dan hampir mencelakai diri sendiri. Namun di perjalanan, Edwin berhasil kabur dan Aira melihat Farhan berlari serta memegang pundaknya yang terkena kayu.

Haris pun mengajak Farhan untuk masuk ke dalam rumahnya. Edwin mendatangi bengkel Dicky untuk menghilangkan jejak motornya. Dicky membantu menyembunyikan dan membongkar motor tersebut agar tak terlacak.

Bahkan, Dicky memberikan pistol lengkap dengan peluru kepada Edwin sebagai bentuk bantuan. Namun, Haris, Aira, dan Farhan berhasil menemukan bengkel tersebut setelah mendapat petunjuk dari Andi.

Mereka menangkap Dicky setelah menemukan motor Edwin tersembunyi di bawah terpal. Sementara itu, Edwin terus melarikan diri, bahkan mengancam sopir taksi dengan pistol ketika identitasnya tersiar di radio.

Polisi akhirnya mendeteksi keberadaan Edwin melalui CCTV lalu lintas. Haris menduga Edwin akan menuju villa keluarga di Bogor. Di villa keluarga, Haris berhasil menemukan Edwin dan terjadi perkelahian sengit.

Saat berebut pistol, peluru tak sengaja meluncur ke arah Aira, namun Farhan melindungi putrinya dan tertembak di perut. Aira histeris melihat ayahnya roboh bersimbah darah. Di tengah kekacauan, Edwin menjadikan Aira sebagai sandera.