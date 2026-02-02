Advertisement
Sinopsis Microdrama VISION+ Pengantin Pengganti, Ketika Terpaksa Nikah Tanpa Cinta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:11 WIB
Sinopsis Microdrama VISION+ <i>Pengantin Pengganti</i>, Ketika Terpaksa Nikah Tanpa Cinta
Pengantin Pengganti
JAKARTA - Tak semua pernikahan berawal dari cinta. Ada yang terjadi karena keadaan, tuntutan keluarga, atau keputusan yang harus diambil demi tujuan tertentu. VISION+ merilis microdrama terbaru berjudul “Pengantin Pengganti”, yang bisa disaksikan streaming dalam format vertikal. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Demi menemukan ibu kandungnya yang telah lama menghilang, Kanya harus menerima kenyataan pahit. Ia terpaksa menggantikan kakak tirinya, Miranda, dalam sebuah pernikahan bisnis yang sejak awal memang tidak melibatkan perasaan. Tanpa banyak pilihan dan waktu untuk menolak, Kanya resmi menikah dengan Rifki. Masuk ke lingkungan keluarga suami bukanlah hal mudah. 

Statusnya sebagai “pengantin pengganti” membuat Kanya sering dipandang sebelah mata. Ia kerap menerima sikap dingin, perlakuan tidak menyenangkan, hingga hinaan dari keluarga Rifki, yang menganggap kehadirannya hanya sebagai solusi sementara. Meski begitu, Kanya memilih bertahan. Perlahan, ia mulai menunjukkan kemampuannya, termasuk saat ikut terlibat dalam urusan perusahaan Rifki. 

Tanpa disadari, hal ini juga mengubah cara pandang Rifki terhadap Kanya. Hubungan yang awalnya terasa canggung dan penuh jarak mulai berkembang menjadi kerja sama dan kepercayaan. Dari pernikahan tanpa cinta, tumbuh kedekatan yang pelan-pelan terasa lebih tulus. Di sisi lain, pencarian Kanya terhadap ibu kandungnya terus berlanjut. 

Fakta-fakta masa lalu mulai terungkap dan membawanya pada kebenaran yang tidak selalu mudah diterima. Di titik ini, Kanya harus menentukan langkah: tetap fokus pada tujuan awalnya, atau membuka diri pada kehidupan dan perasaan baru yang muncul tanpa direncanakan. Diperankan oleh Jihan Herlina, Antonio Da Silva, Selvi Pridia, Lindi Fitriyana, Joko Apriyono, Hanoviome, Gea Alifira, dan Vera Yang, microdrama “Pengantin Pengganti” menyajikan cerita yang ringan, menghibur, dan dekat dengan realita. 

Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan cerita singkat dengan konflik yang mudah diikuti dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saksikan “Pengantin Pengganti” secara eksklusif di VISION+. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store, dan nikmati berbagai microdrama seru lainnya setiap hari.
 

(kha)

