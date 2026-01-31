Advertisement
Vision+ Rayakan HUT ke-6, Clarissa Tanoesoedibjo Tekankan Mindset Open Minded pada Tim

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |23:36 WIB
Vision+ Rayakan HUT ke-6, Clarissa Tanoesoedibjo Tekankan Mindset Open Minded pada Tim
JAKARTA - Platform over-the-top (OTT) Vision+ merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6 dengan mengusung tema “Goes Global”. Menginjak tahun ke-6 sekaligus menjadi momentum bagi Vision+ untuk menegaskan arah bisnis ke depan menuju pasar internasional di tengah ketatnya persaingan industri media digital.

Deputy CEO Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang dinilai menjadi kunci utama keberlanjutan Vision+ hingga memasuki usia enam tahun. Clarissa mengatakan, enam tahun bukan sekedar angka melainkan bukti kemampuan Vision+ terus berkembang.

“Enam tahun ini mungkin terdengar singkat, tapi di dunia teknologi dan media, ini sudah cukup lama untuk membuktikan bahwa perjalanan Vision+ bukan sebuah kebetulan,” ujar Clarissa pada Kamis (29/1/2026).

Vision+ dinilai mampu menunjukkan konsistensi pertumbuhan, termasuk bersaing dengan berbagai platform OTT lain, baik lokal maupun global selama enam tahun terakhir. Bahkan Vision+ juga mulai memasuki peluang yang lebih luas di pasar global.

Tema Goes Global yang diusung di ulang tahun ke-6 Vision+ ini juga disebut selaras dengan arahan Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, agar Vision+ berani keluar dari zona nyaman dan melihat potensi pasar di luar Indonesia. Selama ini, Vision+ sebenarnya telah menjangkau penonton di sejumlah negara terutama melalui promosi kepada diaspora Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai belahan dunia.

