HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ Dendam Uang Haram: Serangan Berbahaya 3 Karyawan!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:30 WIB
JAKARTA - Apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan, dipermalukan di depan banyak orang, dan dituduh atas kesalahan yang sebenarnya bukan milikmu? Situasi itu dialami Gerry, Anda, dan Yoga dalam microdrama VISION+, Dendam Uang Haram. 

Awalnya, mereka hanyalah 3 karyawan biasa yang bekerja di sebuah perusahaan. Namun keadaan berubah drastis ketika perusahaan mengalami kerugian besar. Tanpa banyak penjelasan, ketiganya dijadikan kambing hitam, dipermalukan, lalu dipecat seolah-olah merekalah penyebab utama masalah tersebut.

Rasa kecewa dan marah perlahan berubah menjadi kecurigaan. Saat mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada pengkhianatan dari sang bos sendiri. 

Dari situlah muncul sebuah rencana nekat untuk mengambil kembali uang haram yang disembunyikan olehnya. Namun rencana itu ternyata tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak rahasia yang terungkap. 

Kepercayaan mulai goyah, perasaan tersembunyi ikut muncul, dan situasi berubah menjadi permainan berbahaya yang penuh manipulasi. Microdrama Dendam Uang Haram menghadirkan akting terbaik Venly Arauna, Novita Kim, Joshua Otay, Alvin Smith, dan Vania Valencia.

