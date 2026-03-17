Microdrama VISION+ Cinta Dua Kasta: Ketika Asmara Terhalang Status

JAKARTA - Kisah cinta yang tidak direstui keluarga selalu punya cerita yang menarik untuk diikuti. Hal itu juga yang menjadi inti cerita dalam microdrama terbaru VISION+, Cinta Dua Kasta.

Kisahnya tentang Alea, perempuan cantik yang merupakan anak tunggal keluarga Hartanto, keluarga konglomerat di bisnis skincare. Sejak kecil, ayahnya selalu mengatur hidup Alea. Dia dipaksa untuk mengikuti keinginan keluarga, termasuk soal pasangan hidup.

Sang ayah bahkan sudah menyiapkan Davin sebagai pria yang akan menikahi Alea karena dianggap setara dalam hal status dan latar belakang keluarga. Namun untuk pertama kalinya, Alea ingin menentukan pilihannya sendiri.

Di tengah tekanan keluarga itu, Alea justru jatuh hati pada Raka, tukang kebun yang bekerja di rumahnya. Raka adalah sosok yang selalu membantu dan melindungi Alea dari amarah sang ayah.

Namun hubungan beda status yang dijalani Alea dan Raka tidak mudah untuk dijalani. Perbedaan status mereka kerap menjadi sorotan, terlebih ketika keluarga Alea mengetahui kedekatan mereka.