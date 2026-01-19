Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Belajar Merawat Bebek, Azia Diuji Antara Berani dan Panik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |20:31 WIB
Belajar Merawat Bebek, Azia Diuji Antara Berani dan Panik
Azbun
A
A
A

JAKARTA - Dalam episode terbaru AZBUN (Azia Bikin Untung atau Buntung), Azia Riza kembali mencoba keluar dari zona nyamannya. Kali ini, ia menantang diri untuk berinteraksi lebih dekat dengan hewan, sesuatu yang sebelumnya membuatnya ragu dan sering dianggap “cupu”. Dengan semangat ingin membuktikan diri, Azia pun memutuskan belajar merawat seekor bebek bernama Jambul.

Sejak awal pertemuan, situasi sudah dipenuhi kejutan. Azia yang awalnya terlihat percaya diri mulai menunjukkan kepanikan kecil saat berhadapan langsung dengan Jambul. Reaksi spontan, ekspresi berlebihan, dan celetukan khas Azia membuat suasana terasa cair dan menghibur, meskipun jelas terlihat bahwa ia masih berusaha menahan rasa takutnya.

Proses perawatan yang dijalani Azia pun cukup lengkap. Ia diajak untuk memahami dasar-dasar merawat bebek, mulai dari membersihkan kotoran, memandikan, hingga memberi makan. Setiap langkah sederhana justru menjadi tantangan tersendiri bagi Azia, yang beberapa kali terlihat ragu namun tetap mencoba menyelesaikannya.

Di balik momen kocak dan kekacauan kecil yang terjadi, episode ini juga menyelipkan pesan tentang empati terhadap hewan. Azia perlahan menyadari bahwa hewan juga membutuhkan perhatian, rasa aman, dan perlakuan yang lembut. Interaksinya dengan Jambul menunjukkan perubahan sikap, dari takut menjadi lebih peduli.

Menutup episode ini, Azia menilai pengalamannya sebagai hal yang “bikin untung”. Selain menghadirkan hiburan, AZBUN kembali menjadi ruang bagi Azia untuk belajar hal baru dengan cara yang jujur dan apa adanya. 

Saksikan keseruannya hanya di @aziarizza.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AZBUN Azia Riza AZBUN Azia Riza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/598/3196269//azbun-fGpX_large.JPG
AZBUN Azia Belajar Sayang Hewan tapi Malah Auto Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/598/3195374//azia_riza-lbN8_large.JPG
Azia Masuk Dunia Bocil dan Baru Paham Beratnya Jadi Guru TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/33/3195351//azia_riza-Gszv_large.jpeg
Bocil Berkuasa Azia Riza Bertahan Sehari Jadi Guru TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/33/3194437//azia_riza-k2uo_large.jpeg
Iseng Jadi Peramal di Halo Dek, Azia Riza Justru Banjir Curhatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/598/3194323//azia_riza-zjs5_large.JPG
Azia Serius Belajar Board Game di Didadu Tanjung Duren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/598/3194317//azia_riza-8GAc_large.JPG
Persiapan Ikut Lomba, Azia Belajar Game di Didadu Board Game & Cafe
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement