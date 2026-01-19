Belajar Merawat Bebek, Azia Diuji Antara Berani dan Panik

JAKARTA - Dalam episode terbaru AZBUN (Azia Bikin Untung atau Buntung), Azia Riza kembali mencoba keluar dari zona nyamannya. Kali ini, ia menantang diri untuk berinteraksi lebih dekat dengan hewan, sesuatu yang sebelumnya membuatnya ragu dan sering dianggap “cupu”. Dengan semangat ingin membuktikan diri, Azia pun memutuskan belajar merawat seekor bebek bernama Jambul.

Sejak awal pertemuan, situasi sudah dipenuhi kejutan. Azia yang awalnya terlihat percaya diri mulai menunjukkan kepanikan kecil saat berhadapan langsung dengan Jambul. Reaksi spontan, ekspresi berlebihan, dan celetukan khas Azia membuat suasana terasa cair dan menghibur, meskipun jelas terlihat bahwa ia masih berusaha menahan rasa takutnya.

Proses perawatan yang dijalani Azia pun cukup lengkap. Ia diajak untuk memahami dasar-dasar merawat bebek, mulai dari membersihkan kotoran, memandikan, hingga memberi makan. Setiap langkah sederhana justru menjadi tantangan tersendiri bagi Azia, yang beberapa kali terlihat ragu namun tetap mencoba menyelesaikannya.

Di balik momen kocak dan kekacauan kecil yang terjadi, episode ini juga menyelipkan pesan tentang empati terhadap hewan. Azia perlahan menyadari bahwa hewan juga membutuhkan perhatian, rasa aman, dan perlakuan yang lembut. Interaksinya dengan Jambul menunjukkan perubahan sikap, dari takut menjadi lebih peduli.

Menutup episode ini, Azia menilai pengalamannya sebagai hal yang “bikin untung”. Selain menghadirkan hiburan, AZBUN kembali menjadi ruang bagi Azia untuk belajar hal baru dengan cara yang jujur dan apa adanya.

Saksikan keseruannya hanya di @aziarizza.



(kha)