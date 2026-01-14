Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Azia Masuk Dunia Bocil dan Baru Paham Beratnya Jadi Guru TK

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:00 WIB
Azia Masuk Dunia Bocil dan Baru Paham Beratnya Jadi Guru TK
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Petualangan Azia di AZBUN episode ke-25 dimulai tanpa rencana yang jelas. Berniat mencari seseorang, Azia justru berakhir di tengah keramaian anak-anak TK yang sedang mengikuti kegiatan outbond di Bogor. 

Suasana riuh, penuh teriakan, dan energi bocil yang tak ada habisnya langsung menyambutnya. Dari momen nyasar inilah, tantangan tak terduga muncul.

Awalnya, Azia mengaku bingung menghadapi anak-anak yang super aktif dan penuh kemauan sendiri. Ia menyadari bahwa menghadapi bocil bukan soal menyuruh atau mengatur, melainkan memahami karakter masing-masing anak. 

Dari para guru, Azia belajar bahwa kesabaran dan ketenangan adalah kunci utama. Mengomel bukan solusi, karena anak-anak justru akan meniru apa yang mereka lihat dari gurunya.

Keseruan makin terasa saat Azia ikut mendampingi berbagai aktivitas fisik bersama murid-murid. Mulai dari naik rakit di danau, menyeberangi jembatan dengan rasa takut, hingga memberi semangat saat lomba berlangsung. Alih-alih menjadi penyemangat, Azia justru beberapa kali terlihat lebih panik dibanding anak-anaknya. 

1 2
Youtuber AZBUN Azia Riza
