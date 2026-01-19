Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

AZBUN Azia Belajar Sayang Hewan tapi Malah Auto Panik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:28 WIB
AZBUN Azia Belajar Sayang Hewan tapi Malah Auto Panik
Azbun
A
A
A

JAKARTA - Di episode terbaru AZBUN (Azia Bikin Untung atau Buntung), Azia Riza kembali mencoba peran yang tak biasa. Kali ini, ia menantang dirinya untuk lebih berani berinteraksi dengan hewan setelah pengalaman sebelumnya. 

Dengan penuh percaya diri, Azia mengundang temannya yang ahli merawat hewan untuk membantunya belajar merawat seekor bebek bernama Jambul.

Sejak awal pertemuan, suasana langsung dipenuhi momen kocak. Alih-alih terlihat santai, Azia justru beberapa kali salah tingkah saat harus berhadapan langsung dengan Jambul. Mulai dari reaksi berlebihan melihat kotoran bebek hingga komentar spontan yang mengundang tawa, episode ini menunjukkan sisi Azia yang tetap kocak meski sedang “belajar serius”.

Proses merawat bebek pun tidak semudah yang dibayangkan. Azia diajarkan beberapa tahapan penting, mulai dari membersihkan kandang, memandikan bebek, hingga memberi makan. Setiap tahap menjadi ujian mental tersendiri bagi Azia yang mengaku ingin terlihat lebih berani, namun refleks paniknya kerap muncul tanpa bisa ditahan.

Meski penuh kekacauan, episode ini juga menampilkan sisi hangat dari interaksi Azia dengan Jambul. Ia mulai memahami bahwa merawat hewan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kesabaran dan kasih sayang. Momen saat Azia mencoba memeluk Jambul menjadi salah satu bagian yang paling mencuri perhatian sekaligus mengundang tawa.

Di akhir episode, Azia menyimpulkan bahwa pengalamannya kali ini tergolong “bikin untung”. Selain menambah wawasan soal perawatan hewan, ia juga belajar menghadapi rasa takut dengan cara yang menyenangkan. Lewat AZBUN, Azia kembali membuktikan bahwa mencoba hal baru tak selalu mulus, tapi justru di situlah letak keseruannya.

Tonton momen kocaknya eksklusif di @aziarizza.
 

(kha)

Topik Artikel :
AZBUN Azia Riza AZBUN Azia Riza
Telusuri berita celebrity lainnya
