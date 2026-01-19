Bisikan Gaib: Kesaksian Panji Tentang Dunia Tak Kasat Mata di Balik Rimba

JAKARTA - Sejak usia belia, Panji menghabiskan hampir separuh hidupnya keluar-masuk hutan. Dari usia sembilan tahun hingga dewasa, rimba menjadi ruang belajar yang membentuk kepekaannya terhadap alam dan dunia tak kasat mata.

Dalam Bisik Gaib bersama Bang Robby, Panji mengungkap bahwa hutan bukan hanya tempat flora dan fauna hidup, tetapi juga ruang di mana realitas dan dimensi lain kerap bersinggungan. Ia mengaku telah melihat banyak hal. Bukan hanya kehidupan nyata, tetapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan secara logika.

Salah satu pengalaman paling mencengangkan adalah keberadaannya di dekat kampung gaib. Menurut Panji, kampung ini hanya muncul di malam hari dan menghilang saat siang. Aktivitas penghuninya menyerupai manusia biasa mulai dari memanggul kayu, beternak, dan hidup berkeluarga.

Namun ada ciri yang membedakan, yakni wajah mereka yang tidak sempurna, khususnya bagian bibir yang tidak memiliki lekukan seperti manusia pada umumnya. Di Sumatera, terutama kawasan Kerinci, Panji mengaku kerap bersinggungan dengan makhluk yang dikenal sebagai bunian ini, meski hanya sebatas berpapasan.

Tak hanya itu, Panji juga menceritakan pertemuannya dengan makhluk-makhluk yang bentuknya tak wajar. Ia pernah menyaksikan pohon beringin besar yang bergerak dan bergeser sendiri di tengah hutan, seolah hidup.