HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bisikan Gaib: Diisukan Mati Berkali-kali, Panji Petualang Dijaga Sosok Gaib

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:24 WIB
Bisikan Gaib: Diisukan Mati Berkali-kali, Panji Petualang Dijaga Sosok Gaib
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA - Hari itu menjadi momen spesial bagi Bang Robby dan tim saat Bisikan Gaib menghadirkan sosok legendaris yang sejak kecil sudah dikenal publik, Panji Petualang. 

Namun suasana hangat langsung berubah tegang ketika muncul kabar mengejutkan yaitu, sebuah berita yang mengatasnamakan media besar mengabarkan Panji Petualang meninggal dunia. Kabar itu sontak memancing keheranan, tawa getir, sekaligus kemarahan, karena bukan kali pertama Panji “dimatikan” oleh isu hoaks.

Panji dengan tenang mengungkap bahwa ia sudah beberapa kali mengalami hal serupa sejak tahun 2007, bahkan sampai membuat keluarga panik dan program televisinya terdampak. Hoaks tentang kematian, gigitan komodo, hingga penyakit berat menjadi bagian pahit dari perjalanan hidupnya. 
Ironisnya, di era modern dengan teknologi canggih, kabar bohong semacam ini justru kembali muncul, membuktikan bahwa isu gaib dan sensasional masih mudah dipercaya banyak orang.

Obrolan kemudian masuk ke wilayah yang lebih dalam dan personal, ketika Bang Robby dan Ki Atmo menggali sisi spiritual Panji. Sejak kecil, Panji dikenal memiliki kedekatan tak biasa dengan hewan buas, khususnya ular. 

Ia tidak sekadar berani, tetapi seolah mampu “berkomunikasi” menggunakan rasa. Kedekatan ini memunculkan keyakinan bahwa Panji bukan sosok biasa, bahkan disebut memiliki anomali spiritual yang jarang ditemui.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
