Ketika Azia Riza Coba Profesi Serius, Tapi Tetap Kocak di AZBUN NTMC!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |20:44 WIB
Ketika Azia Riza Coba Profesi Serius, Tapi Tetap Kocak di AZBUN NTMC!
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Siapa sangka profesi call center bisa jadi segitu lucunya kalau yang ngejalanin adalah Azia Riza. Di episode AZBUN kali ini, Azia belajar langsung dari tim NTMC Polri tentang gimana rasanya melayani panggilan masyarakat selama 24 jam penuh. Tapi gaya santainya Azia langsung bikin suasana jadi cair banget.

Begitu dijelasin kalau kerja di call center itu harus siap shift pagi, siang, dan malam, Azia dengan polosnya bilang, “kalau subuh boleh gak bu, tapi cuma 5 menit aja?” Semua yang ada di ruangan langsung ketawa ngakak. Emang ya, gaya khas Azia tuh susah banget dibawa serius.

Gak lama kemudian, Azia dapet tugas pertamanya. Ada panggilan masuk dari warga yang nanyain situasi lalu lintas di Jakarta. Dengan suaranya yang lembut tapi tegas, Azia menjawab kalau jalan tersebut sedang ditutup sementara dan lalu lintasnya dialihkan. Penjelasan udah bener banget, tapi karena masih senyum-senyum, petugas sebelahnya langsung ngingetin supaya lebih serius.

Lucunya, Azia malah kebalik peran. Kali ini dia yang jadi si penelepon, dan petugas beneran yang ngerespon. Pas ditanya apa pengaduan paling aneh yang pernah masuk, si petugas jawab santai, “biasanya anak kecil, nelfon ke sini cuma iseng.” Azia langsung ngakak lagi, gak kuat nahan tawa.

Dari yang awalnya mau belajar serius malah jadi sesi komedi dadakan. Tapi yang jelas, Azia sukses bikin profesi call center keliatan seru banget!

Tonton keseruan lengkapnya cuma di channel @aziarizza!

(kha)

Youtuber AZBUN Azia Riza
