Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 57: Ayuna Bongkar Rahasia Rafki Pada Darma?

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setibanya di rumah Darma, Ayuna membentak Rafki agar jangan pernah menyentuhnya lagi, membuat Rafki sangat syok karena belum pernah melihat Ayuna semarah itu. Ayuna pun mengajak Rafki ngobrol di taman perumahan untuk meminta penjelasan. Di taman, Ayuna menjebak Rafki dengan pertanyaan tentang golongan darah dan asal sekolahnya Rafka yang gagal dijawab dengan benar oleh Rafki. Ayuna akhirnya mengungkapkan bahwa ia sudah tahu pria di hadapannya adalah Rafki, bukan suaminya Rafka. Rafki yang terpojok akhirnya mengakui semuanya termasuk fakta bahwa Rafka telah hanyut di laut karena perkelahian mereka di resort. Pengakuan itu menghancurkan hati Ayuna yang merasa dikhianati dan dipermainkan, sehingga ia menampar Rafki dengan keras sambil menangis lalu berlari meninggalkan Rafki yang kesulitan mengejarnya karena dia harus memakai tongkat untuk berjalan.

Sementara itu, Nila meluapkan kemarahannya kepada Shilla di kantor hingga menamparnya, karena Shilla bertindak ceroboh dengan menjenguk Rafki di Malang, padahal sudah ia larang. Lalu, Tristan yang menyamar membuntuti Shilla sampai ke apartemennya dan sempat terlibat konfrontasi fisik saat Shilla menyadari ia diikuti. Namun, Tristan berhasil kabur tanpa diketahui identitasnya oleh Shilla karena ia memakai topi dan masker. Di sisi lain, Ayuna yang sudah tiba di halaman rumah langsung menemui Darma dengan wajah sembab. Di hadapan Darma, Nila, dan Rafki yang baru sampai, Ayuna menyatakan bahwa ada hal sangat penting yang harus ia bicarakan dengan Darma sekarang juga.

Apa yang akan Ayuna sampaikan pada Darma? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.

