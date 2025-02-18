Banyak Surprise di Idolyfe Bareng Top 10 Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Program Idolyfe kembali hadir dan menghadirkan banyak kejutan untuk episode yang akan tayang pada Selasa, 18 Februari 2025 ini.

Dilihat dari postingan media sosial RCTI+, sebuah wawancara eksklusif bersama dua bintang KPOP yakni Jinyoung (B1A4) dan juga Dahyun (Twice) siap hadir pada episode Idolyfe hari Selasa ini (18/02).

Selain itu, tentu saja juga hadir Top 10 Indonesian Idol Season XIII yang tersisa dan siap meramaikan program Idolyfe.Berikut kontestan yang akan meramaikan Idolyfe pada sore ini 18/02): Kenriz, Shakirra, Fajar, Piche, Rara, Vanessa, Shabrina, Anjelia, Angie, Mesa.

Senya keseruan Idolyfe ini dapat disaksikan melalui streaming gratis dan eksklusif di RCTI+ SuperApp pada Selasa, 18 Februari mulai jam 3 sore