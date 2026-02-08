Panggung Kian Membara, TOP 14 Indonesian Idol Season XIV Siap Bertarung di Spektakuler Show!

JAKARTA - Babak kompetisi Indonesian Idol Season XIV semakin memanas. Kini, TOP 14 resmi melaju dan siap kembali menunjukkan kualitas terbaik mereka di panggung Spektakuler Show. Persaingan yang semakin ketat membuat setiap penampilan tak lagi sekadar soal suara, tetapi juga soal konsistensi dan kekuatan dukungan dari penonton di seluruh Indonesia.

Minggu lalu menjadi momen yang cukup mengejutkan sekaligus emosional. Praditya asal Bone harus tereliminasi, meski penampilannya dikenal konsisten dan memukau. Hasil ini menjadi tamparan keras bagi seluruh finalis, juri, hingga para pendukung, bahwa penampilan bagus saja tidak cukup tanpa dukungan vote dari masyarakat Indonesia.

Pada malam eliminasi tersebut, Praditya berada di posisi 3 terbawah bersama Dandy asal Makassar dan Rio asal Mojokerto. Ketiganya harus menghadapi ketegangan luar biasa hingga akhirnya hasil voting menentukan langkah mereka di kompetisi ini.

Eliminasi ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh finalis bahwa setiap minggu adalah penentuan. Atmosfer kompetisi pun semakin intens, menuntut para kontestan untuk tampil lebih berani, matang, dan autentik.

Dengan tersisa 14 finalis, dipastikan minggu depan panggung Spektakuler Show akan menyuguhkan aksi yang jauh lebih total, penuh kejutan, dan emosional. Setiap finalis akan berjuang lebih keras demi mengamankan posisinya dan melangkah lebih dekat menuju gelar The Next Indonesian Idol.

Tak hanya adu teknik vokal, Spektakuler Show Top 14 juga akan menjadi ajang pembuktian mental dan daya tarik panggung. Karisma, koneksi emosional dengan lagu, serta kemampuan menguasai panggung akan menjadi faktor penting yang menentukan siapa yang mampu bertahan dan siapa yang harus pulang.

Jangan sampai melewatkan penampilan mereka! Dukung dan vote jagoan kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI+, karena satu vote darimu bisa menentukan masa depan idola favoritmu di panggung Indonesian Idol Season XIV.