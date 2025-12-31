Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Terbelenggu Rindu : Ale Ingin Laporkan Tentang Senja dan Biru, Amira Temukan Yuniar

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |17:04 WIB
Terbelenggu Rindu : Ale Ingin Laporkan Tentang Senja dan Biru, Amira Temukan Yuniar
Terbelenggu Rindu : Ale Ingin Laporkan Tentang Senja, Biru dan Amira Temukan Yuniar
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Marcel mulai menyadari kecurigaan terhadap Yuniar. Dendam dan paranoid makin menguasai Marcel hingga ia menyiapkan senjata, menunjukkan bahwa situasi bisa berubah sangat berbahaya.

Sementara itu, Senja berada di Panti Asuhan Bintang Mulia. Bu Litha dan Ale mulai curiga setelah melihat berita di TV tentang bayi Senja. Ia ingin segera menghubungi Biru namun Bu Litha menahan diri karena takut dituntut terkait kondisi kaki Senja.

Di TPU Mekar Wangi, Yuniar datang untuk menumpahkan kerinduan dan rasa bersalahnya pada makam Dea. Ketegangan memuncak saat Biru, Amira, dan Noah akhirnya bertemu. Yuniar panik dan mencoba kabur. Di saat yang sama, Marcel mengawasi dari kejauhan.

 

Halaman:
1 2
