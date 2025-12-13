4 Kontestan Siap Berkompetisi di Gerbang 4 KDI 2025

4 Kontestan Siap Berkompetisi di Gerbang 4 KDI 2025. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ajang pencarian bakat dangdut, KDI 2025 kembali hadir. Malam ini, ada empat Kontestan yang siap bersaing di panggung Gerbang 4 KDI 2025.

Mereka adalah Keyziah Cantika asal Mojokerto, Silva dari Cianjur, Taslim asal Maluku, dan Intan Putri dari Lampung.

Keempat kontestan tersebut akan menampilkan yang terbaik demi mencuri hati para juri bintang: Hetty Koes Endang, Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Ayu Ting Ting.

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, panggung Gerbang 4 KDI 2025 akan menjadi pembuktian bagi keempat kontestan untuk melaju ke babak selanjutnya.

Siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar pada malam ini? Saksikan Gerbang 4 KDI 2025 di MNCTV Rumahnya Dangdut, pada Jumat, 12 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.