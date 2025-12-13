Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 230B bercerita tentang Reno yang masih merasa sakit perut. Dara pun membelikannya obat.

Reno merasa tidak enak pada Dara karena bulan madu mereka jadi berantakan karena dirinya. Keesokan paginya, mereka terbangun dalam posisi berpelukan.

Hal itu membuat Reno panik karena lupa bahwa mereka sudah menikah. Saat mereka hampir bermesraan, Dara justru merasakan kram perut karena datang bulan.

Lagi, malam pertama mereka harus kembali tertunda. Sementara itu, Devan dan Alisha menelusuri kepala resleting misterius hingga menemukan kecocokan simbol huruf G.

Temuan itu mengarah pada klub motor elit bernama GARASI. Mereka pergi ke café basecamp klub tersebut dan menguping percakapan para anggota yang sedang merencanakan touring.

Devan mencoba pura-pura ingin bergabung sebagai anggota baru, namun ditolak mentah-mentah. Jason akhirnya memberi syarat, Devan boleh datang malam itu untuk membuktikan diri lewat balapan motor.

Ketika Jason bertanya apakah Alisha ikut balapan, perempuan itu spontan berkata ‘iya’. Hal itu membuat Devan kaget. Alisha pun menunjukkan kemampuannya dengan melakukan manuver-manuver apik.