Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 230B bercerita tentang Reno yang masih merasa sakit perut. Dara pun membelikannya obat. 

Reno merasa tidak enak pada Dara karena bulan madu mereka jadi berantakan karena dirinya. Keesokan paginya, mereka terbangun dalam posisi berpelukan.

Hal itu membuat Reno panik karena lupa bahwa mereka sudah menikah. Saat mereka hampir bermesraan, Dara justru merasakan kram perut karena datang bulan.

Lagi, malam pertama mereka harus kembali tertunda. Sementara itu, Devan dan Alisha menelusuri kepala resleting misterius hingga menemukan kecocokan simbol huruf G.

Temuan itu mengarah pada klub motor elit bernama GARASI. Mereka pergi ke café basecamp klub tersebut dan menguping percakapan para anggota yang sedang merencanakan touring. 

Devan mencoba pura-pura ingin bergabung sebagai anggota baru, namun ditolak mentah-mentah. Jason akhirnya memberi syarat, Devan boleh datang malam itu untuk membuktikan diri lewat balapan motor. 

Ketika Jason bertanya apakah Alisha ikut balapan, perempuan itu spontan berkata ‘iya’. Hal itu membuat Devan kaget. Alisha pun menunjukkan kemampuannya dengan melakukan manuver-manuver apik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/598/3189050/kau_ditakdirkan_untukku-f1wB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 229B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/598/3188309/kau_ditakdirkan_untukku-CyqE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188124/kau_ditakdirkan_untukku-69TO_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/598/3186732/kau_ditakdirkan_untukku-nAgp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 222, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186555/kau_ditakdirkan_untukku-E7n2_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 221 B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185214/kau_ditakdirkan_untukku-Pi3I_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 217, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement