Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 446: Marcel Serang Biru Hingga Pingsan, Amira Diculik

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 21.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini ibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Akhirnya Biru mengaku ingatannya sudah kembali sejak beberapa hari lalu, tapi ia merahasiakannya agar bisa menjebak Marcel. Sementara itu, Marcel ternyata selamat, hanya saja terluka parah. Marcel berencana mengambil uang dari kantornya untuk membeli mobil bekas, dan merencanakan balas dendam pada Biru dan Amira.

Keesokan paginya, dalam situasi tenang Biru kembali bersama Amira mengantar Arkana sekolah. Saat pulang ke rumah, Marcel menyerang Biru hingga pingsan dan menculik Amira. Biru tersadar dan langsung mengejar Marcel dengan mobilnya. Marcel membawa kabur Amira, dan Biru mengejarnya dalam keadaan terluka.

Apa yang akan dilakukan Marcel pada Amira?

Apa yang akan dilakukan Marcel pada Amira?

Bagaimana dengan Amira, apakah Biru berhasil menyelamatkannya? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28.

