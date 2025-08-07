Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |15:42 WIB
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent akan tayang di GTV, mulai 9 Agustus 2025, setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB.

Ini menjadi kesempatan emas bagi Anda untuk menyaksikan bakat memukau yang pasti luar biasa dari penjuru Indonesia. 

Indonesia’s Got Talent tak hanya fokus pada bernyanyi. Namun juga menampilkan talenta lain seperti menari, bermain alat musik, dancing, dan magician.

Di panggung ini, semua bakat punya tempatnya! Mereka akan menampilkan kemampuan terbaik di hadapan para juri: Denny Sumargo, Rossa, Reza Arap, dan Ivan Gunawan. 

Dengan latar belakang yang berbeda, para juri akan memberikan penilaian lengkap dari setiap sisi pertunjukan. Semua keseruan ini akan dipandu oleh host populer, Robby Purba.

Agar menonton semakin seru dan lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih tanpa gangguan. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box Anda.

Semua tayangan seru GTV juga bisa Anda nikmati kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
