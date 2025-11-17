Yoshi Sudarso Jadi Andreas di Series Still Single VISION+, Begini Karakternya

JAKARTA - Aktor go internasional, Yoshi Sudarso kembali tampil dalam series Indonesia, VISION+ Originals berjudul Still Single. Kali ini, Yoshi berperan sebagai Andreas, seorang rekan kerja dari karakter Tasya (diperankan oleh Nadine Alexandra) yang tampil memesona, klasik, dan percaya diri.

Dalam konferensi pers Still Single, Yoshi mengaku bahwa karakter Andreas langsung menarik perhatiannya sejak pertama kali membaca naskah. “Andreas itu orangnya pede, he knows what

he want,” ungkap Yoshi Sudarso.

Dalam cerita, Andreas digambarkan sebagai seorang pria yang tampak sempurna — modern, romantis, tapi juga realistis. Di balik sikap percaya dirinya, Andreas adalah seorang yang perfeksionis yang sangat fokus pada karier dan logika.

Beradu akting dengan Nadine Alexandra, Yoshi merasa tidak mengalami kesulitan untuk membangun chemistry. “Untuk chemistry sama Nadine, gak sulit karena aku udah kenal lama,” ujar Yoshi sambil tersenyum.

Series Still Single ini menyoroti berbagai tema yang dekat dengan penonton,, seperti tekanan sosial untuk menikah di usia tertentu, kepercayaan terhadap zodiak, hingga perjuangan

menyeimbangkan antara cinta dan karier.

(kha)