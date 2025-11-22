Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 7 Series VISION+ Still Single: Ketika Cinta dan Mimpi Yuki Kato Semakin Diuji

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |17:15 WIB
Episode 7 Series VISION+ Still Single: Ketika Cinta dan Mimpi Yuki Kato Semakin Diuji
Episode 7 Series VISION+ Still Single: Ketika Cinta dan Mimpi Yuki Kato Semakin Diuji. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Episode 7 series VISION+ Still Single kembali menghadirkan gejolak perasaan Maya (Yuki Kato) dan Yudha (Samo Rafael) yang akhirnya resmi menjalin hubungan asmara. Anda bisa menonton series ini secara streaming dengan mengklik tautan berikut.

Mereka menjalin hubungan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tasya (Nadine Alexandra), yang masih berada di lingkaran pertemanan mereka. Dalam episode 7 ini, penonton akan melihat sisi lain Maya yang lebih bahagia dan lebih berani mengejar mimpinya. 

Bersama Yudha, ia mulai merajut masa depan yang selama ini hanya ada dalam angannya. Maya belajar membuat perhiasan, sebuah langkah kecil namun sangat berarti menuju karier yang ia dambakan. 

Sementara itu, Yudha terus memotret, tetap berpegang pada passion yang menjadi jantung hidupnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebuah kabar besar datang menghantam: Yudha mendapat tawaran langka menjadi asisten fotografer ternama, Nick Grattas.

Kesempatan emas ini hanya datang sekali seumur hidup. Tapi ada satu syarat besar: Yudha harus pindah ke Amerika Serikat selama setahun penuh. Dihadapkan pada pilihan sulit, hubungan Maya dan Yudha mendadak goyah. 

Apakah Yudha harus memilih antara cinta atau mimpi? Mampukah cinta mereka bertahan menghadapi jarak dan ambisi? Dan bagaimana reaksi Maya yang baru saja menemukan kebahagiaannya?

Semua jawabannya bisa Anda temukan di Episode 7 series Still Single yang tayang eksklusif di VISION+. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya lewat App Store atau Play Store, lalu mulai lah berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000.

Dengan berlangganan, Anda bisa mengakses berbagai original series VISION+ lainnya, film, dan konten olahraga internasiona l terbaik lainnya.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179310/stil_single-pxwQ_large.jpg
Kencan Yuki Kato Berakhir Kacau di Episode 2 Series Still Single, Streaming di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/46/3185184//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_barcelona_vs_athletic_bilbao_di_liga_spanyol_2025_2026-KIle_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185167//bundesliga-TM34_large.jpg
Jadwal dan Cara Nonton Pekan Ke-11 Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Free Coba Gratis 1 Bulan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869//f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement