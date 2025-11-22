Episode 7 Series VISION+ Still Single: Ketika Cinta dan Mimpi Yuki Kato Semakin Diuji

JAKARTA - Episode 7 series VISION+ Still Single kembali menghadirkan gejolak perasaan Maya (Yuki Kato) dan Yudha (Samo Rafael) yang akhirnya resmi menjalin hubungan asmara. Anda bisa menonton series ini secara streaming dengan mengklik tautan berikut.

Mereka menjalin hubungan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tasya (Nadine Alexandra), yang masih berada di lingkaran pertemanan mereka. Dalam episode 7 ini, penonton akan melihat sisi lain Maya yang lebih bahagia dan lebih berani mengejar mimpinya.

Bersama Yudha, ia mulai merajut masa depan yang selama ini hanya ada dalam angannya. Maya belajar membuat perhiasan, sebuah langkah kecil namun sangat berarti menuju karier yang ia dambakan.

Sementara itu, Yudha terus memotret, tetap berpegang pada passion yang menjadi jantung hidupnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebuah kabar besar datang menghantam: Yudha mendapat tawaran langka menjadi asisten fotografer ternama, Nick Grattas.

Kesempatan emas ini hanya datang sekali seumur hidup. Tapi ada satu syarat besar: Yudha harus pindah ke Amerika Serikat selama setahun penuh. Dihadapkan pada pilihan sulit, hubungan Maya dan Yudha mendadak goyah.

Apakah Yudha harus memilih antara cinta atau mimpi? Mampukah cinta mereka bertahan menghadapi jarak dan ambisi? Dan bagaimana reaksi Maya yang baru saja menemukan kebahagiaannya?

