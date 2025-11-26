Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Target Besar Vision+, Siap Produksi 300 Judul Micro Drama

JAKARTA - Deputy CEO Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menegaskan ambisinya menjadi pusat hiburan digital Indonesia melalui micro drama, format tontonan pendek yang kini digemari penonton generasi baru. Harapan ini disampaikan langsung dalam press conference peluncuran Combo Asia yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower pada Rabu (26/11/2025).

Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa micro drama menjadi inovasi yang dirancang untuk menjawab perubahan perilaku konsumsi konten masyarakat.

“Dengan format baru kami untuk generasi baru yaitu Micro Drama, kami ingin memperkenalkan jajaran serial Micro Drama Vision+ dengan variasi yang terbanyak di Indonesia,” ujarnya.

Vision+ disebut menawarkan micro drama yang lebih ringkas, cepat, dan mudah ditonton di berbagai kondisi baik saat bersantai maupun saat bepergian. Langkah Vision+ menghadirkan format ini bukan sekadar tren, melainkan strategi skala besar untuk membangun ekosistem konten pendek di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, Vision+ menargetkan 300 judul micro drama pada akhir tahun 2026 mendatang.