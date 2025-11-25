Pernikahan Diam-Diam Sabrina & Max di Kantor Bikin Kacau! Tonton Backstreet Marriage di VISION+

JAKARTA - Pertemuan cinta tak selalu berakhir indah, terutama ketika restu orang tua menjadi tembok besar yang tak mudah ditembus. Microdrama terbaru VISION+ berjudul “Backstreet Marriage” menghadirkan kisah penuh rahasia, intrik keluarga, kecemburuan, dan perebutan kekuasaan.

Saksikan segera eksklusif di VISION+ dengan klik di sini mulai 26 November 20025. Cerita Bermula dari Sabrina Salin, direktur pemasaran di Indoselin Corp, menikah diam-diam dengan Max Antonio, manajer di perusahaan yang sama.

Mereka sepakat menyembunyikan status pernikahan tersebut karena Sabrina belum mendapat restu dari ayahnya, Alberto Salin. Awalnya semuanya terlihat aman. Namun keadaan berubah total ketika Alberto tiba-tiba kembali dari Amerika dan kembali memimpin perusahaan.

Kedatangannya membawa satu sosok baru: Dallen Martin, direktur baru yang sekaligus ia kenalkan sebagai calon suami Sabrina. Kejutan itu membuat Sabrina terpaku, Max tertekan, dan Dallen justru menikmati posisi barunya di antara mereka. Sejak saat itu, masalah tak henti muncul.

Sabrina terpaksa menjaga jarak dari suaminya sendiri, sementara Max memendam cemburu. Pekerjaan kantor yang membuat Sabrina harus sering berinteraksi dengan Dallen hanya membuat Max makin gelisah. Hubungan Sabrina dan Max mulai retak oleh pertengkaran kecil karena tekanan yang mereka rasakan.

Situasi semakin rumit ketika Alberto berencana mempercepat pertunangan Sabrina dengan Dallen. Sabrina makin terjepit, dan Max semakin putus asa. Di tengah kekacauan itu, Max menemukan petunjuk penting mengenai niat sebenarnya dari Dallen terhadap perusahaan—sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Di sisi lain, Dallen mulai menunjukkan tanda-tanda mencurigakan.

Ambisinya terlihat jelas, dan kehadirannya di Indoselin semakin terasa mengancam. Bagaimana nasib pernikahan rahasia Sabrina dan Max di tengah tekanan keluarga dan permainan kekuasaan yang makin panas? Semua jawabannya ada di "Backstreet Marriage", eksklusif di VISION+.



