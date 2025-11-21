Besok Malam, MNCTV Gelar Anugerah Dangdut Indonesia 2025

Besok Malam, MNCTV Gelar Anugerah Dangdut Indonesia 2025 . (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV wujudkan komitmen memajukan industri musik dangdut Tanah Air dengan menggelar Anugerah Musik Dangdut Indonesia (ADI), pada 22 November 2025, pukul 19.30 WIB.

Memasuki tahun ke-19, ADI hadir dengan panggung megah dan pertunjukan spektakuler yang menampilkan aksi memukau dari para bintang dangdut terbaik Tanah Air.

Tahun ini, ADI 2025 memberikan penghargaan dalam 10 kategori berbeda serta satu Lifetime Achievement. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan duet Rhoma Irama & Soneta bersama Ayu Ting Ting dan Cici Paramida.

Ayu Ting Ting juga menyiapkan penampilan berbeda lewat kolaborasi penuh romansa bersama pasangan misteriusnya. Ada pula penampilan spesial Caca Handika, Pasheman ‘90, 3 Biduan, Aladull, dan Fajar Sadboy.

Deretan pedangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut MNCTV juga akan memeriahkan ADI 2025. Mereka adalah Zainul RSD, Andin KDI, Wina KDI, Vanny KSB, dan Mayangsari Ambyar.