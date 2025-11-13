10 Kategori dan 1 Lifetime Achievement Siap Diberikan ke Insan Dangdut di Anugerah Dangdut Indonesia 2025

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan ajang penghargaan musik dangdut paling bergengsi untukpara insan dan penggiat musik dangdut di Tanah Air, Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2025, sebagai bentuk komitmen kuat MNCTV dalam mempertahankan posisinya sebagai rumahnya dangdut.

Anugerah Dangdut Indonesia 2025 ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu, 22 November 2025. Memasuki tahun ke-19, ADI 2025 akan hadir dengan panggung megah dan spektakuler, menampilkan aksi-aksi memukau dari para bintang dangdut terbaik Indonesia. Anugerah Dangdut Indonesia 2025 memberikan penghargaan 10 kategori dan 1 Lifetime Achievement.

10 kategori nominasi di Anugerah Dangdut Indonesia 2025 adalah Kategori Penyanyi Dandgut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Favorit Paling di Hati, Kolaborasi Dangdut Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, Lagu Dangdut Terbaik, Video Klip Dangdut Terbaik, dan Lifetime Achievement.

Berikut para nominasi dan kategori di Anugerah Dangdut Indonesia 2025 :

Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati

1. Caca Handika

2. Mansyur S

3. Nassar

4. Zainul RSD