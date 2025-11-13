Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

10 Kategori dan 1 Lifetime Achievement Siap Diberikan ke Insan Dangdut di Anugerah Dangdut Indonesia 2025

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |20:01 WIB
10 Kategori dan 1 Lifetime Achievement Siap Diberikan ke Insan Dangdut di Anugerah Dangdut Indonesia 2025
Anugerah Dangdut Indonesia
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan ajang penghargaan musik dangdut paling bergengsi untukpara insan dan penggiat musik dangdut di Tanah Air, Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2025, sebagai bentuk komitmen kuat MNCTV dalam mempertahankan posisinya sebagai rumahnya dangdut.

Anugerah Dangdut Indonesia 2025 ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu, 22 November 2025. Memasuki tahun ke-19, ADI 2025 akan hadir dengan panggung megah dan spektakuler, menampilkan aksi-aksi memukau dari para bintang dangdut terbaik Indonesia.  Anugerah Dangdut Indonesia 2025 memberikan penghargaan 10 kategori dan 1 Lifetime Achievement.

10 kategori nominasi di Anugerah Dangdut Indonesia 2025 adalah Kategori Penyanyi Dandgut Pria Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati, Penyanyi dangdut Pendatang Baru Paling di Hati, Lagu Dangdut Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Favorit Paling di Hati, Kolaborasi Dangdut Paling di Hati, Penyanyi Dangdut Pria Terbaik, Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, Lagu Dangdut Terbaik, Video Klip Dangdut Terbaik, dan Lifetime Achievement.

Berikut para nominasi dan kategori di Anugerah Dangdut Indonesia 2025 :

Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati
1.    Caca Handika
2.    Mansyur S
3.    Nassar
4.    Zainul RSD

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/205/3183703//adi_2025-vNnW_large.jpg
Nassar dan Lesti Kejora Masuk Nominasi 2 Kategori Populer ADI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183618//kdi_2025-b06K_large.jpg
KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179214//anugerah_dangdut_indonesia_2025-eg0A_large.jpg
Anugerah Dangdut Indonesia 2025: Pionir Ajang Penghargaan Dangdut Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176493//pasukan_ambyar-7b9v_large.JPG
Kolaborasi Istimewa: Prince of Ambyar & Princess of Dangdut di Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174362//dmd_panggung_rezeki-esrc_large.jpg
Kisah Haru Peserta DMD Panggung Rezeki Kehilangan HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/205/3165386//givri_taj-P3KB_large.JPG
Tak Sekadar Genre, Givri Taj Sebut Dangdut Paling Susah Dipelajari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement