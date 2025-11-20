Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |20:59 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
Clarissa Tanoesoedibjo terima penghargaan Netcore Awarding Night (Foto: IMG/Aziz Indra)
JAKARTA - Deputy CEO Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo menerima dua penghargaan dalam Netcore Awarding Night yang digelar pada Kamis (20/11/2025) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta. Penghargaan ini diberikan untuk Vision+ sebagai merek, dan Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Hall of Fame dalam kolaborasi bersama Netcore.

Vinayak Kaushik, Country Manager Netcore Cloud mengatakan, Netcore dan Vision+ telah bekerja sama selama hampir tiga tahun. Vinayak memuji cara Vision+ berinovasi dan memanfaatkan kekuatan teknologi, kekuatan marketing technology (MarTech), hingga cara Clarissa Tanoesoedibjo dalam membimbing tim untuk berinovasi.

"Vision+ sebagai sebuah merek telah bersama Netcore selama hampir tiga tahun. Dan cara mereka berinovasi dan memanfaatkan kekuatan teknologi, kekuatan MarTech, serta cara Bu Clarissa membimbing tim untuk berinovasi dan memanfaatkan kekuatan AI, menurut saya itu sungguh brilian," ujar Vinayak Kaushik saat ditemui iNews Media Group pada Kamis (20/11/2025).

