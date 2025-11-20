Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |20:53 WIB
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
Clarissa Tanoesoedibjo terima penghargaan Netcore Awarding Night (Foto: IMG/Aziz Indra)
JAKARTA - Febrian, Head of Prouct Vision+ menyadari pengaruh penggunaan AI dalam memberikan peningkatan pengguna pada aplikasi Vision+. Dalam acara Netcore Awarding Night yang digelar di Kempinski Grand Balroom Jakarta pada Kamis (20/11/2025) malam, Vision+ berhasil meraih penghargaan dari Netcore.

Febrian menjelaskan, hal ini tentunya tidak luput dari kepemimpinan Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Deputy CEO Vision+ yang memberikan arahan untuk memanfaatkan teknologi AI semaksimal mungkin.

"Jadi dengan arahan beliau, kami diharapkan dapat memanfaatkan AI semaksimal mungkin. Di sini dengan bantuan yang disediakan oleh Netcore, kami mendapatkan hasil yang luar biasa," ujar Febrian.

Vision+ bekerja sama dengan Netcore menggunakan AI untuk menarik kembali pengguna agar datang kembali menonton konten-konten yang diproduksi Vision+. Dengan adanya teknologi AI, aplikasi ini dapat memberikan konten yang tepat kepada pengguna yang tepat.

Febrian menjelaskan, sejauh ini dari data yang diperoleh pihaknya, efektivitas penggunaan AI sudah mencapai 50% untuk meningkatkan pengguna di Vision+. Pengguna berhasil ditarik kembali untuk mengunjungi aplikasi dan menonton konten baru yang direkomendasikan.

