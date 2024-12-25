Jadi yang Paling Tahu Dunia Entertainment, Tonton Si Paling Obsesi 2024 di GTV

JAKARTA - Akhir tahun menjadi momen paling tepat untuk melihat kembali kejadian-kejadian yang sempat menghebohkan setahun terakhir. Lewat obrolan pagi yang hangat, GTV merangkum kejadian setahun ke belakang lewat Si Paling Obsesi 2024.

Dikemas dengan cara berbeda, acara ini akan mengajak penonton untuk melihat fenomena-fenomena yang berhasil mengisi timeline sosial media sepanjang tahun 2024 lewat beberapa kategori.

Ada konten viral dari Si Paling Trending, di mana Anda akan menemukan konten-konten paling viral yang sukses mendominasi sosial media sepanjang tahun 2024. Lalu ada juga rangkuman kejadian tak terduga dari perceraian dan pernikahan selebriti yang berhasil bikin netizen syok.

Tahun 2024, sejumlah selebriti juga berlomba-lomba menurunkan berat badan dan memperlihatkan sisi baru mereka lewat kebiasaan sehat. Predikat Si Paling Hidup Sehat memang layak diberikan untuk selebriti yang menjadi inspirasi bagi penggemarnya.

Tak ketinggalan aksi anak-anak selebriti yang seringkali menjadi pusat perhatian, apalagi kalau tingkah lucu mereka sering kali viral di sosial media. Dari Rayyanza sampai Ameena, aksi para bocil yang kerap bikin heboh di dunia maya.