HOME CELEBRITY MUSIK

Shabrina Leanor Bawakan Lagu Adele di Indonesian Idol Season XIII, Anang: Biasa Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Maret 2025 |23:49 WIB
Shabrina Leanor Bawakan Lagu Adele di Indonesian Idol Season XIII, Anang: Biasa Banget
Shabrina Leanor Bawakan Lagu Adele di Indonesia Idol Season XIII, Anang Nilai Biasa Banget. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA -Shabrina Leanor kembali mengguncang panggung Indonesian Idol Season XIII pada Senin (3/3/2025). Di babak Top 9, dia membawakan lagu Sky Fall milik penyanyi idolanya, Adele, dengan sangat elegan. 

Shabrina sukses menghadirkan nuansa misterius saat membawakan lagu tersebut. Sayangnya, penampilan Shabrina malam ini tak cukup membuat judges Anang Hermansyah terpukau. Dia menilai, penampilan Shabrina tak memiliki nuansa magical.

Shabrina Leanor
Shabrina Leanor Bawakan Lagu Adele di Indonesia Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

“Kamu biasa banget menyanyikan lagu ini. Sisi magicalnya mana? Karena dibutuhkan di panggung ini magical performance,” kata Anang.

Meski masih kurang memuaskan, namun bapak empat anak tersebut memuji pesona dan penampilan Shabrina. Bahkan Judika tak pernah meragukan penampilan Shabrina meski lagu yang dibawakannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

“Kamu selalu konsisten untuk tampil all out. Ini sebenarnya lagu yang agak berat, tapi kamu mampu membawakan lagu ini,” tambah Judika.

Shabrina LeanorShabr
Shabrina Leanor Bawakan Lagu Adele di Indonesia Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

