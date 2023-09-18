Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebut Rich Paul Suami, Adele Resmi Lepas Status Janda?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:51 WIB
Sebut Rich Paul Suami, Adele Resmi Lepas Status Janda?
Adele sebut Rich Paul Suami, sudah menikah? (Foto: Instagram/@adele)
A
A
A

LAS VEGAS - Adele dikabarkan telah melepas masa lajang dengan menikahi sang kekasih, Rich Paul. Isu tersebut mencuat setelah dia memanggil pria yang berprofesi sebagai sports agent itu dengan sebutan ‘suami’. 

Semua bermula ketika Adele menggelar pertunjukan residensial di Las Vegas, pada 16 Agustus silam. Di sela-sela konser, dia menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan para penonton. 

Dalam video yang diunggah di TikTok, seorang penggemar perempuan meminta Adele untuk menikahinya. Permintaan itu dijawab pelantun Hello itu dengan, “Kau tidak bisa menikahiku karena aku menyukai pria, sayang. Lagipula, ‘suamiku’ di sini malam ini.” 

Tak hilang harapan, penggemar itu kembali bertanya kepada Adele, “Ya, setidaknya kau bisa mencobanya kan?” Penyanyi asal Inggris itu kemudian menanggapi penggemarnya tersebut dengan sebuah candaan. 

Halaman:
1 2
