My Comic Boyfriend: Kisah Fantasi Romantis saat Dunia Nyata Bertemu Dunia Komik

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan serial original Vision+ terbaru berjudul “My Comic Boyfriend”, sebuah drama fantasi romantis yang mengangkat kisah unik antara dunia nyata dan dunia fiksi. Serial My Comic Boyfriend” tayang pada 18 November – 25 November 2025, Selasa - Jumat pukul 23.00 WIB.

Serial ini mengisahkan Naya (Hanggini), seorang siswi SMA yang hidupnya tampak biasa-biasa saja. Dalam kesehariannya, Naya memiliki satu pelarian: membaca komik favoritnya yang berjudul My Boyfriend, dengan karakter utama Jetta (Arbani Yasiz) tokoh sempurna yang menjadi idola dan sosok kekasih impiannya.

Namun segalanya berubah ketika keajaiban terjadi. Jetta, karakter yang selama ini hanya hidup di halaman komik, tiba-tiba muncul di dunia nyata dan berhadapan langsung dengan Naya.

Kehadiran Jetta membawa kisah Naya ke dalam petualangan emosional yang penuh kejutan, tawa, dan air mata. Dari hubungan yang semula tak mungkin, Naya perlahan belajar tentang arti cinta, penerimaan, dan perbedaan antara harapan dan kenyataan.

Mengusung tema fantasi remaja dengan sentuhan romansa dan moral, My Comic Boyfriend menghadirkan visual yang segar, kisah yang ringan namun menyentuh, serta pesan mendalam tentang bagaimana seseorang belajar mencintai tanpa batas antara dunia nyata dan imajinasi.



(kha)