HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 5 Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV Siap Bikin Penonton Makin Penasaran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |12:14 WIB
Episode 5 Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV Siap Bikin Penonton Makin Penasaran
Episode 5 Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV Siap Bikin Penonton Makin Penasaran (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Akhir pekan selalu jadi waktu yang pas untuk bersantai, mengisi ulang energi, dan menikmati hiburan bersama orang-orang terdekat. GTV kembali menyuguhkan dua tayangan menarik dari Original Series Vision+ yang akan menemani malam Sabtu dan Minggu kamu. Episode kelima dari Second Account dan My Comic Boyfriend hadir dengan konflik yang semakin seru dan penuh kejutan.

Pada Sabtu malam, Second Account melanjutkan kisah Rini yang masih berjuang mengungkap misteri di balik kematian kakaknya, Dewi. Kali ini, Rini nekat menyelinap ke apartemen Haryanto. Di sana, ia menemukan petunjuk baru tentang hubungan antara Haryanto dan Dewi. Namun saat kembali, Rini justru terpojok dan diminta untuk diam serta menunggu. Di tengah tekanan itu, kenangan tentang sang kakak terus menghantui. Rini berada di titik dilema—antara menyerah atau terus mencari kebenaran. Akankah ia mampu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi?

Episode 5 Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV Siap Bikin Penonton Makin Penasaran
Episode 5 Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV Siap Bikin Penonton Makin Penasaran

Malam Minggu, giliran My Comic Boyfriend yang menyajikan cerita romansa remaja dengan warna drama yang kuat. Episode kali ini berjudul “Satu Permintaan”. Queena akhirnya benar-benar lepas dari bayang-bayang Maja, mantan kekasihnya. Ia pun mulai mendekati Naya, dengan harapan bisa lebih dekat dengan Jetta. Sementara itu, Naya merasakan hidupnya semakin menyenangkan. Ia memiliki teman-teman baru dan mulai mandiri tanpa bergantung pada Reno. Namun perubahan itu membuat Reno merasa terabaikan. Ketika satu per satu impian Naya mulai terwujud, ia berbagi kebahagiaan dengan Jetta. Tapi, benarkah kebahagiaan itu akan bertahan?

Dua cerita yang siap membuat akhir pekan kamu lebih seru, sudah pasti tidak boleh kamu lewatkan! Jadi, catat jadwalnya, Second Account tayang setiap Sabtu pukul 23.15 WIB dan My Comic Boyfriend setiap Minggu pukul 23.15 WIB, di GTV!

Biar nonton makin nyaman, pastikan kamu sudah scan ulang siaran digital GTV sesuai kota kamu. Jika ada kendala, Chat aja langsung ke Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB). Atau nikmati keseruan maraton Second Account  dan My Comic Boyfriend kapan saja lewat aplikasi RCTI+.

(aln)

