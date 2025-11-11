Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ Double Trouble: Mom vs Me, Ketika Ibu dan Anak Disatukan oleh OB Kampus! 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |22:02 WIB
Microdrama VISION+ <i>Double Trouble: Mom vs Me</i>, Ketika Ibu dan Anak Disatukan oleh OB Kampus! 
Microdrama Double Trouble
A
A
A

JAKARTA - Siap-siap terbawa emosi lewat cerita seru dalam microdrama VISION+ terbaru “Double Trouble: Mom vs Me” tayang di VISION+ eksklusif mulai 12 November 2025. Streaming sekarang dengan klik di sini! 

Drama ini menghadirkan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan tentang hubungan keluarga, penyesalan, dan kesempatan kedua. Kisahnya berpusat pada Kayla, seorang mahasiswi pekerja keras yang kuliah sambil bekerja sebagai OB kampus demi mencukupi kebutuhannya.  Suatu hari, ia tanpa sengaja menolong seorang wanita elegan bernama Renata, yang ternyata memiliki hubungan rumit dengan seorang dosen muda berprestasi, Arga. 

Tidak banyak yang tahu bahwa di balik citra mereka yang sempurna, tersimpan rahasia besar yang bisa mengubah hidup semua orang. Dalam kesehariannya dengan perbedaan status sosial, hingga cinta yang bertepuk sebelah tangan, Kayla justru menjadi jembatan antara dua hati yang lama terpisah. 

Namun, di tengah hubungan yang mulai tumbuh hangat, hadir Zia, mahasiswi cantik dan ambisius yang merasa posisinya terancam. Dari sinilah konflik mulai memuncak, membawa setiap karakter pada titik balik yang menguji cinta, kesetiaan, dan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. 

Microdrama “Double Trouble: Mom vs Me” menyuguhkan drama yang hangat sekaligus menyentuh emosi penonton, mempertemukan kisah cinta dan keluarga yang seru. Ditambah, microdrama ini dibintangi oleh Edwin Sjarif, Ivanka Suwandi, Natasya Lyotania, dan Dini Hanipahm. 

Ceritanya singkat, namun plot dengan twist yang menarik wajib ditonton. Apakah Renata mampu memperbaiki hubungan masa lalunya? Dan mampukah Kayla menemukan arti keluarga sejati di tengah badai rahasia dan ambisi? 

Temukan jawabannya hanya di microdrama “Double Trouble: Mom vs Me”, eksklusif di VISION+. Berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,- dan nikmati berbagai tayangan original berkualitas lainnya. Download aplikasinya sekarang! -
 

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
