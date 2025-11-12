Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 72, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 72, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 72, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Dusta di Balik Cinta episode 72 bercerita tentang Kirana keluar dari kamar dan menantang Dewa membuktikan bahwa dirinya benar anak kandung Regina. 

Dewa memberikan selembar hasil tes DNA rahasia yang membuat Kirana terkejut. Dewa berjanji akan memastikan Regina mengetahui kebenaran itu. Kirana tersentuh, matanya berkaca-kaca. 

Tekad Dewa untuk menebus dosanya membuat Kirana mulai luluh meski masih diliputi duka. Di rumah Regina, suasana terasa bahagia karena Ivan baru saja melamar Regina dan hasil tes DNA Becca menunjukkan kecocokan 99,8 persen. 

Regina percaya bahwa Becca adalah putrinya dan berjanji akan mengumumkannya secara resmi di perusahaan. Namun keesokan harinya, saat konferensi pengumuman saham, Dewa, Kirana, Nico, Winda, dan Wati datang menghentikan acara tepat sebelum Becca menandatangani dokumen pembagian 40 persen saham. 

Dewa mengungkapkan bahwa hasil tes DNA yang dibawa Becca adalah palsu dan ia telah menyiapkan bukti baru. Semua orang terkejut. Kirana menunjukkan hasil tes DNA asli antara dirinya dan Regina, yang dilakukan secara diam-diam dengan bantuan Nico dan Angga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/598/3182274/dusta_di_balik_cinta-zJNa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 68, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182063/dusta_di_balik_cinta-pQJ5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 67, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180703/dusta_di_balik_cinta-QOy5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 61, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/598/3180522/dusta_di_balik_cinta-SkUt_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 60, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179232/dusta_di_balik_cinta-IvWp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 55, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179216/dusta_di_balik_cinta-9JV3_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 54
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement