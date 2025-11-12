Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 72, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 72, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Dusta di Balik Cinta episode 72 bercerita tentang Kirana keluar dari kamar dan menantang Dewa membuktikan bahwa dirinya benar anak kandung Regina.

Dewa memberikan selembar hasil tes DNA rahasia yang membuat Kirana terkejut. Dewa berjanji akan memastikan Regina mengetahui kebenaran itu. Kirana tersentuh, matanya berkaca-kaca.

Tekad Dewa untuk menebus dosanya membuat Kirana mulai luluh meski masih diliputi duka. Di rumah Regina, suasana terasa bahagia karena Ivan baru saja melamar Regina dan hasil tes DNA Becca menunjukkan kecocokan 99,8 persen.

Regina percaya bahwa Becca adalah putrinya dan berjanji akan mengumumkannya secara resmi di perusahaan. Namun keesokan harinya, saat konferensi pengumuman saham, Dewa, Kirana, Nico, Winda, dan Wati datang menghentikan acara tepat sebelum Becca menandatangani dokumen pembagian 40 persen saham.

Dewa mengungkapkan bahwa hasil tes DNA yang dibawa Becca adalah palsu dan ia telah menyiapkan bukti baru. Semua orang terkejut. Kirana menunjukkan hasil tes DNA asli antara dirinya dan Regina, yang dilakukan secara diam-diam dengan bantuan Nico dan Angga.