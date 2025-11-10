Kebenaran dan Cinta yang Terungkap di Microdrama Saat Dia Kembali Padaku VISION+

JAKARTA - Cerita cinta, rahasia, dan penebusan masa lalu berpadu dalam microdrama romantis terbaru “Saat Dia Kembali Padaku” yang tayang di VISION+. Klik di sini untuk nonton sekarang!

Serial ini menghadirkan kisah tentang Luo Sitian melahirkan tiga anak laki-laki dan mengadopsi satu anak setelah hubungan satu malam dengan Xie Jinghuai. Enam tahun kemudian, Xie Jinghuai mengetahui kebenarannya dan menikahi Luo Sitian untuk memperjuangkan hak asuh anak-anak.

Xie Qingqing dan Wen Hui membuat keributan di hari pernikahan, namun Xie Jinghuai melindungi Luo Sitian dan mengungkap identitas asli Wen Hui. Tak lama setelah itu, ia mengetahui bahwa ketiga anak laki-laki tersebut adalah anak kandungnya, dan bahwa putri kandung keluarga Wen sebenarnya adalah Luo Sitian.

Dengan plot yang penuh kejutan, “Saat Dia Kembali Padaku” menggambarkan perjalanan cinta sejati yang tumbuh dari luka masa lalu dan kesalahpahaman. Ceritanya memadukan drama keluarga, romansa, dan intrik identitas, menciptakan kisah yang menyentuh dan sulit dilepaskan.

Bagi kamu penggemar drama romantis dengan konflik keluarga, rahasia masa lalu, dan cinta yang bertahan di tengah cobaan, microdrama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Setiap episode menghadirkan emosi yang intens dan dialog ringan yang menghibur, membuat penonton ikut merasakan perjuangan cinta antara Luo Sitian dan Xie Jinghuai.

Saksikan kisah penuh cinta dan pengungkapan tak terduga dalam "Saat Dia Kembali Padaku" di VISION+.



