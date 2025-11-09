GTV Raih Penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2025, Menang Kategori Televisi Peduli Pendidikan

JAKARTA - Stasiun televisi GTV menorehkan prestasi dan bikin bangga penonton Indonesia. GTV berhasil memenangkan penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 yang digelar di Studio 5 Emtek City, Daan Mogot, Jakart Barat, Sabtu (8/11/2025). GTV memeroleh penghargaan ini lewat kategori, Televisi Peduli Pendidikan.

Penghargaan ini pun begitu membanggakan sebagai stasiun televisi yang peduli akan konten pendidikan di Indonesia. Pencapaian ini juga menjadi tanda GTV merupakan stasiun televisi dengan tayangan-tayangan yang mendidik.

“Bersaing dengan 58 ribu kandidat lain dan bisa berdiri di sini adalah sebuah kehromatan. Terima kasih banyak LSF sudah memberikan anugerah ini kepada kami. Semoga ini bisa menjadi acuan kami sehingga bisa mmberikan tayangan-tayangan berkualitas,” ungkap Ari Rahmadi, Programming Operation Dept. Head 3TV dan Guritno Himantoro, selaku Corporate

Secretary yang menerima penghargaan ini di atas panggung.

GTV pun berhasil bersaing dengan para stasiun televisi lainnya yang masuk dalam kategori Televisi Peduli Pendidikan ini. Kemenangan ini patut diapresiasi berkat sajian konten dan tayangan berkompeten yang sesuai dengan standarisasi lembaga sensor.

Sebagai informasi, dewan juri untuk Anugerah LSF 2025 terdiri dari 17 orang anggota LSF dan 20 tenaga sensor dari latar belakang beragam, dibagi dalam 6 kelompok. Lebih dari 58.418 film dan iklan yang dikurasi selama berbulan-bulan yang mencangkup 17 kategori dan 1 kategori khusus.