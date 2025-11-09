Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Raih Penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2025, Menang Kategori Televisi Peduli Pendidikan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |12:02 WIB
GTV Raih Penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2025, Menang Kategori Televisi Peduli Pendidikan
Anugerah LSF 2025
A
A
A

JAKARTA - Stasiun televisi GTV menorehkan prestasi dan bikin bangga penonton Indonesia. GTV berhasil memenangkan penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 yang digelar di Studio 5 Emtek City, Daan Mogot, Jakart Barat, Sabtu (8/11/2025). GTV memeroleh penghargaan ini lewat kategori, Televisi Peduli Pendidikan.

Penghargaan ini pun begitu membanggakan sebagai stasiun televisi yang peduli akan konten pendidikan di Indonesia. Pencapaian ini juga menjadi tanda GTV merupakan stasiun televisi dengan tayangan-tayangan yang mendidik.

“Bersaing dengan 58 ribu kandidat lain dan bisa berdiri di sini adalah sebuah kehromatan. Terima kasih banyak LSF sudah memberikan anugerah ini kepada kami. Semoga ini bisa menjadi acuan kami sehingga bisa mmberikan tayangan-tayangan berkualitas,” ungkap Ari Rahmadi, Programming Operation Dept. Head 3TV dan Guritno Himantoro, selaku Corporate
Secretary yang menerima penghargaan ini di atas panggung.

GTV pun berhasil bersaing dengan para stasiun televisi lainnya yang masuk dalam kategori Televisi Peduli Pendidikan ini. Kemenangan ini patut diapresiasi berkat sajian konten dan tayangan berkompeten yang sesuai dengan standarisasi lembaga sensor.

Sebagai informasi, dewan juri untuk Anugerah LSF 2025 terdiri dari 17 orang anggota LSF dan 20 tenaga sensor dari latar belakang beragam, dibagi dalam 6 kelompok. Lebih dari 58.418 film dan iklan yang dikurasi selama berbulan-bulan yang mencangkup 17 kategori dan 1 kategori khusus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/598/3182365//anugerah_lsf_2025-1Dny_large.JPG
Bangga! Film MNC Pictures Petualangan Anak Penangkap Hantu Raih Piala Anugerah LSF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162849//lembaga_sensor_film_republik_indonesia-5ao7_large.jpg
Anugerah LSF 2025 Siap Apresiasi Perkembangan Film Nasional dan Budaya Sensor Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/206/3161282//kementerian_kebudayaan_situs_ramah_disabilitas_dan_inklusif-zfP0_large.jpg
Lembaga Sensor Film Luncurkan Situs Ramah Disabilitas dan Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/206/3105277//film_pabrik_gula-BOa6_large.jpg
Poster Film Pabrik Gula Dinilai Vulgar, LSF: Belum Lulus Sensor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/206/3087571//sensor-Cm3R_large.jpg
LSF Gelar Nobar, Jelaskan Pentingnya Klasifikasi Usia dalam Menonton Film
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement