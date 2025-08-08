Lembaga Sensor Film Luncurkan Situs Ramah Disabilitas dan Inklusif

Kementerian Kebudayaan melalui LSF RI resmi meluncurkan situs terbaru dengan tema Situs Ramah Disabilitas dan Inklusif. (Foto: dok Kemenbud)

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan melalui Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) resmi meluncurkan situs terbaru melalui tautan https://lsf.go.id/ dengan tema “Situs Ramah Disabilitas dan Inklusif”.

Pembaruan situs ini dirancang untuk menjawab kebutuhan aksesibilitas digital bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, guna memperoleh informasi yang valid, utuh, dan berkualitas terkait penyensoran film dan iklan film di Indonesia.

Inisiatif ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif, ramah pengguna, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta dalam sambutannya mengapresiasi atas langkah progresif LSF dalam menciptakan ruang digital yang inklusif.

"Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Situs ini menjadi media komunikasi LSF kepada masyarakat dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif dan menjangkau publik secara luas," ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pelayanan publik pemerintah, sekaligus bentuk kehadiran negara bagi seluruh warga negara.