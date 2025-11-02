Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Mall Attack Hadir di PGC Cililitan, Ketemu Langsung Yuki Kato dan Cast Still Single

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |13:32 WIB
VISION+ Mall Attack Hadir di PGC Cililitan, Ketemu Langsung Yuki Kato dan Cast <i>Still Single</i>
Still Single
A
A
A

JAKARTA – Akhir pekan ini, VISION+ menggelar acara VISION+ Mall Attack “Still Single”, para penonton berkesempatan bertemu langsung dengan bintang-bintang ternama Yuki Kato, Samo Rafael, Yoshi Sudarso, dan Nadine Alexandra di PGC Cililitan.

Acara ini merupakan bagian dari promosi Vision+ Originals terbaru, “Still Single”, yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton. Series ini menampilkan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mengangkat tema cinta dan pencarian jati diri.

Kombinasi antara humor ringan, drama yang hangat, serta chemistry yang kuat di antara para pemain membuat “Still Single” menjadi salah satu tontonan favorit di VISION+.

Melalui VISION+ Mall Attack, para penggemar kini bisa merasakan langsung keseruan di balik layar dan berinteraksi lebih dekat dengan para pemeran utamanya. Pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari meet & greet bersama para cast, cerita eksklusif seputar proses syuting, hingga games interaktif dengan hadiah menarik.

Catat tanggalnya dan jangan lewatkan momen spesial ini!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869//f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866//riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184868//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-yg6L_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184865//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-wo6D_large.jpg
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184767//borussia_dortmund_vs_vfb_stuttgart-xIFU_large.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart di Bundesliga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184625//vision_originals-yRo4_large.PNG
3 Serial Vision+ Wajib Tonton: Dari Misteri Radio Pembawa Teror hingga Kisah Cinta Komik yang Jadi Nyata!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement