VISION+ Mall Attack Hadir di PGC Cililitan, Ketemu Langsung Yuki Kato dan Cast Still Single

JAKARTA – Akhir pekan ini, VISION+ menggelar acara VISION+ Mall Attack “Still Single”, para penonton berkesempatan bertemu langsung dengan bintang-bintang ternama Yuki Kato, Samo Rafael, Yoshi Sudarso, dan Nadine Alexandra di PGC Cililitan.

Acara ini merupakan bagian dari promosi Vision+ Originals terbaru, “Still Single”, yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton. Series ini menampilkan kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mengangkat tema cinta dan pencarian jati diri.

Kombinasi antara humor ringan, drama yang hangat, serta chemistry yang kuat di antara para pemain membuat “Still Single” menjadi salah satu tontonan favorit di VISION+.

Melalui VISION+ Mall Attack, para penggemar kini bisa merasakan langsung keseruan di balik layar dan berinteraksi lebih dekat dengan para pemeran utamanya. Pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari meet & greet bersama para cast, cerita eksklusif seputar proses syuting, hingga games interaktif dengan hadiah menarik.

Catat tanggalnya dan jangan lewatkan momen spesial ini!