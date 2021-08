JAKARTA – Nama James Gunn sebagai sutradara film superhero sedang naik daun. Selain punya proyek The Suicide Squad, James juga masih punya proyek film Guardians of the Galaxy Vol. 3 di Marvel Studios. Merasa kurang puas dengan Guardians ketiga saja, James juga berencana membuat serial spin-off tentang Ravagers.

Ravagers adalah salah satu geng pembajak luar angkasa yang pertama kali muncul di Marvel Cinematic Universe melalui film Guardians of the Galaxy pertama yang juga merupakan karya James Gunn. Merasa tim kriminal itu sebagai salah satu ‘anaknya’, James merasa sangat ingin mengembangkan kisah mereka.

Baca Juga:

James Gunn Garap The Guardians of the Galaxy Holiday Special

James Gunn Sebut Film Superhero Semakin Membosankan





Ravagers terdiri dari beberapa alien yang bekerja sebagai pembajak, tentara bayaran, dan juga bandit-bandit yang rela melakukan apapun demi uang. Ravagers terbagi menjadi beberapa faksi di galaksi dan dipimpin oleh tokoh yang berbeda pula, dan pertama kali diperkenalkan di film Guardians of the Galaxy Vol. 2

Sang tokoh utama sendiri, Peter Quill alias Star Lord, adalah bagian dari Ravagers karena sejak kecil diadopsi oleh Yondu, seorang pemimpin dari salah satu faksi Ravagers. Karena geng pembajak ini erat sekali dengan benang merah cerita utama, menambah satu lagi alasan James ingin mengeksplorasi kisah mereka.

“Aku selalu merasa Ravagers bisa menjadi serial yang keren. Entah Ravagers yang dipimpin Sylvester Stallone atau bahkan budaya lain Ravager yang ada di kepalaku,” jelas James dilansir dari ScreenRant, Sabtu (7/8/2021).

“Dari awal aku sudah bilang pada Kevin (Feige) bahwa kita harus mengembangkan serial Ravager, dan dia bilang boleh-boleh saja kalau filmku (Guardians of the Galaxy) sukses.”

Di tahun 2021 ini, James menjadi salah satu sutradara superhero yang paling sibuk. Selain harus menggarap Guardians ketiga, Ia juga harus menggarap film pendek The Guardians of the Galaxy Holiday Special untuk Natal nanti meski baru selesai menggarap film The Suicide Squad dan juga serial spin-off-nya, Peacemaker.

Film dan serial MCU semuanya dibuat atas persetujuan Kevin Feige; sang Presiden menganggap bahwa tiap media yang mereka rilis harus memiliki kegunaan. Meski Ravager terdengar seperti ide yang sangat menarik, serial ini mungkin tidak akan pernah terjadi jika Kevin tak menemukan manfaat dari serial ini.

(aln)