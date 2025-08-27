Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Donny Damara hingga Yati Surachman Rela ke Pelosok Banyuwangi Demi Syuting Film Horor

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |18:58 WIB
Donny Damara hingga Yati Surachman Rela ke Pelosok Banyuwangi Demi Syuting Film Horor
Casting Film Lintrik
A
A
A

JAKARTA - Sederet artis senior rela ke pelosok Banyuwangi, Jawa Timur demi syuting film horor yang bertemakan ilmu hitam.

Artis Donny Damara hingga Yatti Surachman diketahui baru selesai menjalani syuting film berjudul "Lintrik: Ilmu Pemikat".

Film bertema ilmu hitam ini dibuat sedetail mungkin dengan kisah nyata. Bahkan salah satu Sang Maestro tari Gandrung yang tersisa yakni Mak Temu Misti diikutkan dalam syuting.

Lintrik sendiri adalah sejenis ilmu pelet atau pengasihan Jawa kuno yang memiliki efek cepat dan sangat kuat bahkan bisa menarik korbannya meskipun berada di luar negeri, namun bersifat hanya sementara. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184148//reza_rahardian-y5Xq_large.jpg
Sukses Garap Film Pangku, Reza Rahadian Ternyata Terinspirasi Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183992//now_you_see_me-egCB_large.jpg
Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t, The Horseman Kembali Beraksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182704//big_movies_gtv-UYNV_large.JPG
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182408//tak_kenal_maka_taaruf-X7aS_large.JPG
Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535//marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement