Donny Damara hingga Yati Surachman Rela ke Pelosok Banyuwangi Demi Syuting Film Horor

JAKARTA - Sederet artis senior rela ke pelosok Banyuwangi, Jawa Timur demi syuting film horor yang bertemakan ilmu hitam.

Artis Donny Damara hingga Yatti Surachman diketahui baru selesai menjalani syuting film berjudul "Lintrik: Ilmu Pemikat".

Film bertema ilmu hitam ini dibuat sedetail mungkin dengan kisah nyata. Bahkan salah satu Sang Maestro tari Gandrung yang tersisa yakni Mak Temu Misti diikutkan dalam syuting.

Lintrik sendiri adalah sejenis ilmu pelet atau pengasihan Jawa kuno yang memiliki efek cepat dan sangat kuat bahkan bisa menarik korbannya meskipun berada di luar negeri, namun bersifat hanya sementara.