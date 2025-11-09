Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru

JAKARTA - Artis Fadi Alaydrus mengaku was-was dan hati-hati dalam menjalankan peran sebagai lelaki yang berbeda dengan kehidupan aslinya.

Fadi sendiri memerankan Faris, sosok ganteng yang jadi idola di kampusnya dalam film terbaru Tak Kenal Maka Ta'aruf tayang 13 November 2025.

“Buat aku, film ini kekinian banget. Memberikan opsi pencarian pasangan hidup dengan proses yang baik sesuai kaidah agama Islam,” ujar Fadi Alaydrus di Epicentrum, Jakarta Selatan,

Kamis, 6 November.

“Aku harus hati-hati dalam menjaga karakter Faris karena bertolak belakang dengan sifat asliku yang extrovert. Untungnya teman-teman sangat kompak dan jadi saling bantu membangun karakter saat syuting,” katanya.

Film ini mengisahkan tentang Zoya (Saskia Chadwick), mahasiswi kedokteran yang memegang teguh kaidah-kaidah agama. Zoya Memiliki prinsip kuat tentang konsep pernikahan tanpa pacaran.

Zoya memiliki dua kakak yaitu Khalid (Maghara Adipura) dan Asma (Ghina Salsabiela). Keduanya mengalami kegagalan cinta yang sangat traumatis sehingga menjadi faktor Zoya mengidap Philophobia (takut jatuh cinta).

Zoya bertemu dengan Faris (Fadi Alaydrus), mahasiswa teknologi kelautan, ganteng, tinggi dan seorang vokalis. Zoya benci pada pandangan pertama kepada Faris. Gadis itu merasa sangat terganggu dengan suara bising motor Faris setiap kali pergi sholat ke masjid kampus.